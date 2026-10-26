Искусственному интеллекту уже доверяют задачи авторитейла: «АВТОСТАТ» проводит опрос дилеров

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит опрос* среди представителей дилерских компаний в рамках исследования «Индекс AI-зрелости российского авторитейла». Организаторы стремятся выяснить, в каких рабочих процессах автодилеры уже используют искусственный интеллект, каких результатов добились и с какими ограничениями столкнулись на начальном этапе. Полученные ответы позволят определить наиболее востребованные технологии, оценить готовность дилеров к их внедрению и выявить препятствия, замедляющие этот процесс.

Исследование посвящено применению AI в различных направлениях автобизнеса — от маркетинга и продаж до клиентского обслуживания и управления компанией. Поэтому к опросу приглашают как руководителей, так и сотрудников дилерских центров, вне зависимости от их опыта работы с искусственным интеллектом. Для организаторов одинаково важны успешные кейсы внедрения, результаты тестирования инструментов и опыт компаний, которые пока не используют AI в рабочих процессах.

Участники могут рассказать о применяемых решениях, задачах, которые уже помогает выполнять искусственный интеллект, и результатах его использования. При желании позднее можно будет представить свой кейс на отраслевом форуме — соответствующую готовность также можно указать в опросе. При этом все ответы останутся обезличенными: «АВТОСТАТ» намерен использовать их только в обобщенном и агрегированном виде, без названия компании и цитирования индивидуальных ответов.

Пройти опрос можно здесь.

Итоги опроса «АВТОСТАТ» представит 1 декабря 2026 года в Москве на форуме «AI-революция в автобизнесе: Где деньги? Маркетинг, прибыль и управление». В рамках мероприятия представители рынка и эксперты продолжат обсуждение темы, сосредоточившись на использовании AI в дилерских процессах и его влиянии на эффективность бизнеса.

Для представителей официальных дилерских центров участие в опросе также дает возможность бесплатно посетить форум. После прохождения опроса необходимо зарегистрироваться на участие, выбрав тариф «Очное участие для дилеров» на официальной странице форума. При заполнении опроса и регистрации следует указать один и тот же корпоративный электронный адрес дилерского центра. После модерации организаторы сопоставят данные и подтвердят право на бесплатное участие.