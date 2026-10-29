Какие «сигналы» двигателя нельзя игнорировать: названы первые признаки надвигающейся поломки

До серьезной поломки двигатель, как правило, заранее подает сигналы о неисправности. На изменения в поведении автомобиля, которые должны насторожить водителя, «Ленте.ру» рассказал инженер и эксперт в области автоматизации, энергетики и цифровых технологий Павел Смирнов.

Сначала отклонения могут быть едва заметными, из-за чего водитель постепенно перестает обращать на них внимание. Двигатель запускается немного дольше, на холостом ходу появляется вибрация, работа становится менее ровной, а отклик на педаль газа ухудшается. Если подобные признаки повторяются изо дня в день, их не следует игнорировать, считает Смирнов.

«Здесь важнее не какой-то один симптом, а изменение привычного поведения машины. Если двигатель всегда работал ровно и вдруг появилась вибрация, это уже сигнал. То же самое с новым стуком или другим посторонним звуком, потерей тяги, нестабильным холостым ходом или затрудненным запуском. Это не означает автоматически серьезный ремонт, но понять причину стоит», — пояснил Павел Смирнов.

Специалист отдельно призвал следить за расходом масла. Если раньше доливать его между заменами практически не требовалось, а теперь это приходится делать регулярно, объяснять ситуацию только возрастом автомобиля не стоит. Причиной может оказаться наружная утечка либо повышенный расход масла самим двигателем, отметил Смирнов.

По словам автоэксперта, характер выхлопа необходимо оценивать с учетом обстоятельств. Пар при холодном запуске, особенно в прохладную погоду, не обязательно указывает на неисправность. Однако если необычный дым сохраняется после прогрева, а автомобиль теряет тягу, двигатель работает неровно или заметно расходует масло, причину следует выяснить как можно скорее.

Не стоит оставлять без внимания и изменение рабочей температуры двигателя. Если он начал сильнее нагреваться или перегреваться, продолжать поездки в ожидании дальнейшего развития ситуации — плохая идея, убежден Смирнов. По его словам, перегрев способен привести к дорогостоящему ремонту, даже если первоначальная проблема была незначительной.

«С Check Engine похожая история. Сам по себе этот индикатор не означает, что двигатель нужно разбирать. Ошибка может относиться к зажиганию, подаче топлива, датчикам, системе контроля выбросов и другим узлам. Но если лампа загорелась одновременно с вибрацией, потерей мощности, нестабильной работой или другими изменениями, откладывать диагностику не стоит», — рассказал Павел Смирнов.

При этом делать вывод о необходимости серьезного ремонта только по одному признаку неправильно, подчеркнул эксперт. Увеличение расхода топлива, например, может быть связано не с двигателем, а сама по себе вибрация не позволяет установить конкретную неисправность. При слабых, но устойчивых изменениях в работе мотора Смирнов рекомендует сразу обратиться к специалисту.

Ранее другой автоэксперт рассказал «Автоновостям дня», почему короткие поездки способны ускорить износ двигателя. По его словам, особенно тяжелым такой режим становится с наступлением холодов — осенью и зимой.

Автор: Иван Бахарев