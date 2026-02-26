Как макроэкономические тенденции повлияют на автобизнес в 2026 году?

На форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который организовало агентство «АВТОСТАТ», был представлен обновленный макроэкономический прогноз Банка России на текущий год.

Директор Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка России Александр Морозов сообщил, что за прошедший год уровень инфляции в стране снизился с 8,7% в декабре 2024 года до 5,6% в декабре 2025 года. По оценкам Банка России, в 2026 году инфляция, вероятно, останется в диапазоне 4,5–5,5%. Есть надежда, что к 2027 году показатель достигнет целевого уровня в 4%. По словам представителей ЦБ, без применения строгих регулирующих мер инфляция могла бы быть гораздо выше.

Экономика России в 2025 году показала рост ВВП на уровне всего 1%. В прогнозах на 2026 год закладывается увеличение этого показателя в пределах от 0,5% до 1%. При этом ожидается, что основные положительные изменения могут произойти ближе к концу года. В дальнейшем, по мнению экспертов регулятора, экономика способна вернуться к более устойчивому и сбалансированному росту.

Средний уровень ключевой ставки в 2026 году, по расчетам Банка России, составит около 14%. Для сравнения, в прошлом году ставка находилась на уровне примерно 19%. В текущем году процентная нагрузка обещает быть ниже, а в 2027 году, если ситуация будет развиваться благоприятно, возможно дальнейшее снижение ключевой ставки. Кроме того, Александр Морозов отметил, что, согласно исследованиям Центробанка, лишь 10% инвестиций в развитие бизнеса осуществляются с привлечением заемных средств, а основная часть финансирования обеспечивается за счет прибыли и собственных ресурсов предприятий.

Среди других важных макроэкономических параметров эксперты отметили, что прогноз Банка России на 2026 год основывается на предположении средней цены нефти для налогообложения на уровне 45 долларов США за баррель. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 56 долларов.

В нынешних экономических условиях аналитики считают, что при планировании развития бизнеса предприятиям стоит минимизировать обращение к заемным средствам, а также уделять особое внимание сокращению расходов и снижению себестоимости продукции.