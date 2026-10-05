Какие новые автомобили готовит автозавод «Белджи»?

Модельный ряд белорусского предприятия «Белджи» в ближайшее время продолжит расширяться. Об этом сообщает местное издание Белта, ссылаясь на заместителя директора по маркетингу и продажам автозавода Наталью Харькову.

Как рассказала Наталья Харькова, сейчас на предприятии ведется подготовительная работа. В начале 2027 года компания представит планы по позиционированию, развитию и дальнейшему наполнению расширяющегося модельного ряда.

В компании рассчитывают «предоставить нужный продукт для более широкого сегмента рынка». Топ-менеджер также отметила, что предприятие уже не укладывается в рамки двух брендов.

Ранее сообщалось, что белорусское предприятие СЗАО «Белджи» планирует в 2027 году нарастить объем производства до 200 тысяч автомобилей. Это на 67% больше планируемого уровня нынешнего года.