Какие факторы определяют состояние российского авторынка?

Состояние рынка автосервисных услуг напрямую зависит от ситуации в автомобильной отрасли. Сегодня российский авторынок испытывает влияние внешних и внутренних факторов. Об этом на форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», сообщил Александр Пахомов (Союз автосервисов).

К внешним вызовам эксперт отнес санкции, уход европейских и японских производителей, а также доминирование китайских брендов в России. Кроме того, мировые марки переносят производство автомобилей в Китай.

В числе внутренних факторов Пахомов выделил увеличение бюджетных расходов при сокращении поддержки промышленных производств, усиление налоговой нагрузки на бизнес, высокую инфляцию и «дорогие деньги». Дополнительное давление оказывает снижение покупательской способности населения.