10 самых популярных моделей мировых марок, которые выбирают россияне в 2026 году

Аналитик Сергей Целиков представил рейтинг наиболее популярных новых легковых автомобилей глобальных брендов в России по итогам девяти месяцев 2026 года. Первое место заняла Mazda CX-5: продажи модели достигли 19,8 тыс. машин. Данные опубликованы в его Telegram-канале.

На второй позиции оказалась Toyota RAV4, реализованная в количестве 9,1 тыс. автомобилей за январь–сентябрь. Третью строчку заняла Toyota Highlander — 8,1 тыс. машин.

Четвёртым стал Nissan Qashqai с результатом 5,4 тыс. проданных автомобилей. Пятая позиция досталась Toyota Camry, продажи которой составили 4,8 тыс. машин. Следом расположился Audi Q5 — 4,4 тыс. автомобилей.

Volkswagen Tiguan занял седьмое место, показав результат 3,9 тыс. машин. Восьмым стал Kia Seltos с продажами 3,8 тыс. автомобилей. Девятую позицию занял BMW X3 — 3,5 тыс. машин. Десятку замкнул Volkswagen Tharu, реализованный в количестве 2,9 тыс. автомобилей.

В марочной структуре продаж Toyota заняла 19,8% сегмента, а доля Mazda составила 15,8%. На Volkswagen пришлось 8,5%, на BMW — 8,3%. Доля Audi достигла 5%.

За первые девять месяцев 2026 года в России было продано почти 136 тыс. новых легковых автомобилей глобальных брендов. При подсчёте Сергей Целиков не учитывал китайские, российские и белорусский бренды. По сравнению с январём–сентябрём прошлого года объём продаж этого сегмента вырос на 81,5%.

Доля глобальных брендов в общем объёме реализации новых легковых автомобилей в России составила 14%. Годом ранее за аналогичный период показатель находился на уровне 8,4%.

При этом статус глобального бренда не означает, что автомобиль произведён за пределами Китая. По данным Целикова, две трети таких машин, или 66,3%, сошли с конвейеров заводов в Китае.

Ранее сообщалось, что на кроссовер CX-5 пришлось свыше 90% спроса на новые Mazda в России. Автомобили марки поступают на российский рынок по каналам альтернативного импорта.

Автор: Андрей Сундуков