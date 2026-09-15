Какие автомобили в России подорожают быстрее всего: неутешительный прогноз

Автомобили, поступающие в Россию по альтернативным схемам, к концу 2026 года могут подорожать на 20%. Такой прогноз сделал автоэксперт Сергей Целиков. Для машин китайских марок, которые ввозят официальные импортёры напрямую, а также для автомобилей российской сборки специалист ожидает менее заметное повышение цен.

По оценке Сергея Целикова, быстрее всего будут дорожать автомобили, импортируемые в Россию по альтернативным каналам. Причиной такой динамики станет ослабление рубля. Сейчас на эту категорию приходится 15% рынка.

Цены на китайские автомобили, поставляемые официальными импортёрами напрямую, в годовом выражении могут вырасти на 10%–15%. Доля этого сегмента на рынке снизилась до уровня менее 20%.

Для автомобилей российской сборки эксперт прогнозирует минимальное подорожание — в пределах 4–8%. Доля таких машин растёт каждый месяц и уже превышает 60% общего объёма продаж.

К российской сборке Сергей Целиков отнёс LADA, новые российские бренды, включая Tenet, Jeland и Evolute, а также китайские марки, выпускающие автомобили на территории России. Среди них он назвал Haval и Jetour.

Ранее сообщалось, что по итогам 2026 года средневзвешенная цена нового автомобиля в России может увеличиться на 8–11% в годовом выражении и достичь 3,55–3,65 млн рублей. Сергей Целиков связал ускорение роста цен на авторынке со снижением курса рубля к мировым валютам.

«Автоновости дня», в свою очередь, узнали о том, что август 2026 года стал первым за долгое время месяцем, когда цены на новые автомобили в России без учета скидок только росли и ни разу не снижались. По нашим данным, за последний месяц лета прайс-листы в сторону повышения пересмотрели сразу десять брендов.

Автор: Иван Бахарев