Какие альтернативные источники энергии применяются в коммерческом транспорте?

На форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», прошла сессия, посвященная альтернативным источникам энергии для коммерческого транспорта.

Одной из альтернатив дизельному топливу и бензину становится газомоторная техника КАМАЗа. Представитель предприятия Евгений Пронин сообщил, что сейчас компания выпускает широкий модельный ряд такой техники. В него входят грузовые автомобили поколений К3 и К5, а также автобусы.

По словам Евгения Пронина, разница в стоимости дизельных и газомоторных машин связана с высокой ценой системы травления газа на борту. При этом дополнительные затраты компенсируются экономией на топливе. В частности, при эксплуатации тягача КАМАЗ-54901 экономия составляет 1,9 млн рублей в год на КПГ и 1,65 млн рублей — на СПГ.

О перспективах использования жидкого водорода рассказал Николай Попов (ООО «H2 Тех»). Он отметил, что в Китае этот вид топлива для коммерческого транспорта набирает популярность. В 2025 году в стране реализовали более 7 тысяч грузовиков, работающих на водороде.

Денис Вашков («Синотрак Рус») перечислил особенности коммерческих автомобилей на электротяге. Среди их преимуществ он назвал нулевые выбросы, низкий уровень шума и вибраций, увеличенный межсервисный интервал, низкие затраты на обслуживание и стоимость топлива.

В то же время эксперт указал на высокую цену покупки, нехватку инфраструктуры, низкую грузоподъемность, непостоянные характеристики в зависимости от температуры и остаточную стоимость на вторичном рынке.

Андрей Пахомов (АО «Национальный перевозчик») поделился опытом внедрения грузового транспорта на СПГ. По его словам, затраты на топливо формируют около 33% стоимости магистральной перевозки.

Эксперт считает, что переход на сжиженный природный газ подразумевает не только замену топлива, но и создание совершенно новой экосистемы вокруг машины.