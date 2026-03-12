Влияет ли новый закон о такси на продажи автомобилей?

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Эксперты считают, что это решение окажет краткосрочное давление на рынок. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» выразил Александр Кочетков, директор департамента корпоративных продаж АГ «Авилон».

По словам специалиста, некоторые таксопарки могут временно приостановить обновление автопарков до появления полного перечня моделей, соответствующих новым стандартам локализации. В результате, в первой половине 2026 года корпоративный сегмент может столкнуться с сокращением числа закупок. Однако, как отмечает Кочетков, в дальнейшем спрос перераспределится в пользу локализованных автомобилей, и рынок сможет частично компенсировать возможное снижение продаж.

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», выражает мнение, что новый закон не окажет значительного стимулирующего эффекта на продажи. Он подчеркивает, что участники рынка будут искать возможности продолжать эксплуатацию уже имеющихся автомобилей, составляющих основу их автопарков.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский считает, что вступление в силу новых требований к локализации такси с марта 2026 года не окажет существенного влияния на корпоративные продажи. По его оценке, эффект от принятых мер можно ожидать только в 2027 или 2028 годах, поскольку в настоящее время потребность в обновлении автопарка среди таксопарков, особенно в бюджетном сегменте, отсутствует. При этом стоимость автомобилей и их обслуживания существенно выросла, а доходы от бизнеса остаются на крайне низком уровне — аналогичная ситуация наблюдается и в сфере каршеринга.

Евгений Кабанов, директор управления по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «Аларм-Моторс», отмечает, что закон о такси вряд ли окажет значительное влияние на объемы корпоративных продаж. По его словам, возможна лишь незначительная корректировка долей различных производителей в структуре автопарков. Он также добавил, что новый законопроект уже стал стимулом для приобретения автомобилей, которые не попадут в утвержденный перечень, чтобы ввести их в эксплуатацию до вступления документа в силу. После начала действия закона на рынке может наблюдаться кратковременное снижение спроса.

Подробнее о факторах, которые будут влиять на корпоративный сегмент российского авторынка в 2026 году, читайте в разделе «Экспертное мнение».