Впервые в истории внедорожник «Нива» может получить новый логотип, как у иномарок

«АвтоВАЗ» приступил к патентованию нового логотипа для семейства внедорожников Niva. Как стало известно редакции «Автоновости дня», соответствующая заявка на регистрацию товарного знака была подана в Роспатент 4 марта.

Особый интерес вызывает тот факт, что данная эмблема ранее нигде не использовалась. На представленном изображении новый логотип выполнен в современном двухмерном стиле, с минималистичным шрифтом, отличающимся от прежних вариантов оформления марки.

Фото: Автоновости Дня

Заявка на регистрацию бренда была подана по двум классам международной классификации товаров и услуг — 12-му и 28-му. Это позволит использовать логотип при производстве автомобилей, комплектующих и аксессуаров, а также игрушек — включая модели на радиоуправлении, масштабные копии и различные конструкторы.

В текущий момент права на новый логотип еще не подтверждены — заявка находится на стадии рассмотрения в Роспатенте. Только после официальной регистрации изображение приобретет статус интеллектуальной собственности «АвтоВАЗа» сроком на 10 лет.

Стоит отметить, что это не первая патентная активность компании в марте — ранее в базе ФИПС появилась информация о регистрации товарного знака LADA Parus. При этом имя правообладателя было скрыто на основании постановления правительства, разрешающего подобную анонимность.

Параллельно в Тольяттинском государственном университете завершены работы по модернизации технологической линии автоматического контроля блоков цилиндров 1,8-литровых двигателей для новых внедорожников LADA Niva. Этот шаг направлен на увеличение ресурса мотора и общее повышение качества автомобилей марки LADA.

Серийное производство обновленной LADA Niva Legend c мотором мощностью 90 л.с. планируется начать в мае-июне текущего года. Представитель «АвтоВАЗа» сообщил «Автоновостям дня», что стоимость новинки станет известна ближе к старту официальных продаж.

Автор: Иван Бахарев