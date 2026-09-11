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Как сохранение ключевой ставки на уровне 14% повлияет на авторынок?

Ставки по автолизингу останутся высокими: после сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 14% бизнесу рекомендуют выбирать субсидии и автомобили с пробегом.
РедакцияР
Редакция
11.09.2026, 15:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

После решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых заемное финансирование по-прежнему будет оставаться заградительным. Покупатели, которым окажется недоступно приобретение новых машин, продолжат переключаться на рынок автомобилей с пробегом. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Как отметил эксперт, в сегменте лизинга средняя ставка по новым договорам сохранится в диапазоне 22 – 28% в зависимости от лизингодателя и типа транспорта. Требования к финансовой устойчивости бизнеса останутся достаточно строгими. Средний размер первоначального аванса по договорам составит 5 – 20%, что позволит снизить риски в условиях высоких ставок.

«Бизнесу в данных условиях стоит внимательно отнестись к субсидированным программам импортеров и скидкам лизинговых компаний, в рамках которых можно получить хорошие дисконты к цене автомобиля и/или субсидию по ставке на аванс. Как вариант, также стоит присмотреться к покупке проверенной техники с небольшим пробегом из автопарков лизинговых компаний, доступных как в лизинг, так и за деньги», - комментирует Александр Корнев.

Источник

Авторынок россии (995)Автострахование (67)Финансы (107)

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