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Как бренд влияет на остаточную стоимость автомобиля?

Остаточная стоимость автомобилей зависит не только от цены новой машины: эксперты назвали ключевые факторы и сравнили Haval Jolion и JAC J7 на вторичном рынке.
РедакцияР
Редакция
07.10.2026, 11:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Показатель остаточной стоимости востребован у банков и лизинговых компаний — он помогает оптимизировать риски и сокращать сроки экспозиции. Дистрибьюторы используют его для «прокачки» силы брендов, страховой бизнес — при расчете страховых премий и урегулировании убытков. Для корпоративных парков этот показатель важен при снижении затрат на обновление автопарка и выборе стратегии финансирования, а для покупателей — при выборе автомобильного бренда.

Руководитель стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин на форуме автобизнеса CarX 2026 рассказал о факторах, влияющих на остаточную стоимость автомобилей. Цена новой машины на момент выхода на рынок не является единственным критерием. Значение также имеют объем продаж, присутствие марки на рынке, модификация, обслуживание, смена поколений и участие автомобиля в такси/каршеринге. В совокупности эти факторы влияют на сохранение стоимости: спустя 3 – 5 лет одну модель удается продать быстро и легко, тогда как другую приходится реализовывать дольше или с большим дисконтом.

В качестве примера Дмитрий Ярыгин привел две китайских модели. Haval Jolion 2022 года выпуска имеет индекс остаточной стоимости 75,1%, а средний срок его продажи на вторичном рынке составляет 35 – 50 дней. У JAC J7 того же 2022 года выпуска показатель остаточной стоимости равен 53,2%, при этом на «вторичке» автомобиль продается в среднем от 60 до 90 дней. Эксперты агентства связывают такую разницу с «силой бренда».

Кроме того, спикер представил десятку моделей в возрасте до 5 лет, которые сохраняют на российском рынке высокую остаточную стоимость. В список вошли преимущественно «японцы»: четыре модели от Toyota и одна от Lexus. «Корейцы» представлены двумя моделями от Hyundai, а «европейцы» — двумя моделями от Skoda и одной от Renault. Эксперт отметил, что китайские марки, активно выходившие на российский рынок в последние пару лет, также постепенно начинают осознавать важность «силы бренда».

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