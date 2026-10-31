Как правильно выбрать зимние шины: названы скрытые признаки износа и опасный срок их эксплуатации

Выбор зимних шин — шипованных или фрикционных — определяется климатом региона, где эксплуатируется автомобиль, а также состоянием дорог. На ключевые критерии при покупке и срок замены старого комплекта ТАСС указал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

«Выбирая новый комплект, отталкивайтесь от климата вашего региона. Если зимой часто бывают снегопады, дороги слабо очищены и покрыты укатанным снегом и льдом, рекомендуется выбирать шипованные шины. В более мягких условиях, где преобладают очищенные участки и температуры около нуля, подойдут фрикционные модели», — пояснил Олег Марков.

Эксперт также советует обратить внимание на рисунок протектора. Направленный рисунок эффективнее отводит воду и слякоть с дороги. Асимметричный, по словам специалиста, лучше подходит для разных городских условий и обеспечивает более низкий уровень шума во время движения.

Перед установкой шин, которые использовались прошлой зимой, представитель «Кордианта» рекомендует проверить глубину протектора. Минимально допустимым считается показатель 4 мм, однако менять комплект, как отметил Марков, лучше уже при глубине 5 мм. Это позволяет сохранить сцепление с дорогой и эффективный отвод талого снега.

О возможной необходимости замены шин может говорить изменение поведения автомобиля на мокром или скользком покрытии. Среди других признаков специалист назвал более частое включение антиблокировочной системы тормозов (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP).

Даже при хорошем состоянии протектора следует учитывать возраст покрышек. Оптимальным сроком их эксплуатации Марков назвал период до пяти лет. При этом устанавливать шины, изготовленные десять или более лет назад, уже не рекомендуется, заключил специалист.

Ранее Минтранс РФ напомнил водителям о сроках перехода на зимние шины. В ведомстве посоветовали ориентироваться на погодные условия и устойчивые заморозки.

До этого центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил об увеличении расходов на подготовку автомобилей к зиме. В сентябре средняя стоимость зимних шин также оказалась выше, чем годом ранее.

Автор: Иван Бахарев