Как выбрать подходящие шины и продлить срок их службы: советы от АвтоВАЗа

В Telegram-канале «Поладим с LADA» опубликован новый подкаст, где представитель «АвтоВАЗа» подробно рассказал о нюансах эксплуатации шин для автомобилей марки LADA. В эфире собеседник компании разъяснил, каким образом выбор резины и ее состояние отражаются на динамике и безопасности движения, а также поделился советами по уходу за покрышками.

Как отмечают в «АвтоВАЗе», шины оказывают прямое влияние на управляемость автомобиля, эффективность работы тормозов, уровень шума в салоне и расход топлива. Особое внимание уделяется и тому, насколько комфортно водитель ощущает себя за рулем. По словам представителя автопроизводителя, разница особенно заметна при смене различных типов шин, например, при переходе с высокопрофильных на низкопрофильные, с изношенных на новые или с бюджетных на более дорогие версии.

Чтобы избежать ухудшения управляемости, увеличения расхода топлива и преждевременного износа, в инструкции к автомобилям LADA рекомендуется внимательно следить за нагрузкой на шины, регулярно проверять давление в них и выбирать оптимальный стиль вождения. Для новых шин также необходим период обкатки, чтобы они могли раскрыть все свои эксплуатационные качества.

Отдельно представитель «АвтоВАЗа» обратил внимание на проблему износа покрышек. Изношенные шины увеличивают вероятность аквапланирования и могут отрицательно сказаться на работе электронных систем, в том числе стабилизации и антипробуксовки, которые реагируют на снижение сцепления с дорожным покрытием.

Для контроля состояния покрышек на них предусмотрены специальные индикаторы износа протектора. Эксперты LADA советуют менять местами передние и задние колеса каждые 15 тысяч километров — такая процедура помогает обеспечить равномерный износ шин.

С завода на автомобили LADA, как обычно отмечает производитель в подкасте, устанавливаются летние шины с симметричным рисунком протектора. В зимнее время для моделей бренда чаще используются покрышки с направленным рисунком, известным как «ёлочка».

«Такая ёлочка эффективнее отводит из пятна контакта снег и воду. Главное, не перепутать направление вращения», — отметил представитель «АвтоВАЗа».

Обсуждая выбор зимней резины, в компании подчеркнули, что автомобили LADA проходят тесты как на шипованных, так и на фрикционных покрышках. Окончательное решение между «шипами» и «липучками» зависит от конкретных условий эксплуатации. Например, для крупных городов, где дороги регулярно очищают, шипованная резина не всегда необходима.

В «АвтоВАЗе» напомнили, что в руководстве по эксплуатации для каждой модели LADA прописаны рекомендованные типы шин, однако это не обязательное требование. В то же время для любителей активной езды могут подойти покрышки с более мягким составом и направленным протектором, аналогичные тем, которые устанавливаются на спортивные модели LADA.

Ранее сообщалось, что весной «АвтоВАЗ» запускает новый сервис по подписке на автомобили LADA. В эту долгосрочную аренду входит страхование по ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин и прочие услуги, необходимые для комфортного использования автомобиля.

Автор материала — Иван Бахарев.