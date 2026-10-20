Как правильно «прикурить» современный автомобиль и чем опасен устаревший способ

Современные автомобили допускают «прикуривание» при проблемах с запуском двигателя, однако подключать провода «по старинке» при работающем моторе машины-донора опасно для электроники. Об этом «Автоновостям дня» сообщил директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.

«Прикуривать современный автомобиль можно как в роли реципиента (которого заводят), так и в роли донора (который помогает). Однако делать это «по старинке», просто накинув провода при заведенном моторе, категорически запрещено: скачок напряжения в момент пуска способен вывести из строя блоки управления (ЭБУ, мультимедиа, климат). Главное правило безопасности для современной бортовой сети: в момент прокрутки стартера двигатель автомобиля-донора должен быть заглушен, а зажигание выключено», — подчеркнул Сергей Плетнев.

По рекомендации эксперта, сначала автомобили нужно расположить близко друг к другу. Двигатель «донора» следует заглушить, а на обеих машинах отключить зажигание и все энергопотребители: фары, «печку» и обогревы.

Красный провод, отметил Плетнев, сперва подключают к плюсу разряженного аккумулятора, после чего — к плюсу батареи автомобиля-донора. Если аккумулятор находится в багажнике, необходимо воспользоваться специальным силовым выводом под капотом.

Черный провод эксперт рекомендует сначала закрепить на минусе аккумулятора донора, а второй зажим подключить к массе автомобиля с разряженной батареей. В качестве точки подключения подойдет неокрашенная металлическая деталь двигателя, рама или специальный штырь массы на кузове.

«Подключение проводов напрямую к минусу севшей АКБ опасно: может возникнуть искра рядом с аккумулятором (риск воспламенения паров водорода), а также может быть сбит датчик тока системы мониторинга батареи (IBS/BMS)», — предупредил Сергей Плетнев.

Процесс подзарядки разряженного аккумулятора, по словам эксперта, занимает 10–15 минут. На это время двигатель автомобиля-донора запускают и оставляют работать на холостом ходу либо при слегка повышенных оборотах — 1500–2000 об/мин. Как пояснил Плетнев, это позволит частично зарядить батарею автомобиля, который «прикуривают», и уменьшить пиковую нагрузку на стартерные провода.

«Пуск двигателя: заглушите двигатель донора и выключите его зажигание. Только после этого заводите двигатель авто, у которого разрядился аккумулятор. При таком сценарии генератор и электроника донора полностью защищены от просадок и бросков тока при работе стартера», — сообщил Плетнев.

После запуска двигателя ему необходимо дать поработать 2–3 минуты. Затем провода снимают в обратной последовательности: черный сначала отсоединяют от массы автомобиля с разряженной батареей, затем — от минусовой клеммы донора. Красный провод снимают сначала с плюсовой клеммы донора, а после этого — с плюсовой клеммы реципиента.

«На современных автомобилях на минусовой клемме установлен модуль контроля батареи. Подключение «крокодила» непосредственно к минусовой клемме в обход датчиков BMS/IBS приводит к ошибкам калибровки заряда в блоке управления. Всегда цепляйте минус на кузовной контакт массы», — порекомендовал Сергей Плетнев.

Сергей Плетнев также обратил внимание, что у многих немецких и премиальных автомобилей, включая BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volvo, аккумуляторы расположены за пределами моторного отсека. Под капотом таких машин для «прикуривания» предусмотрены специальные латунные терминалы: «плюс» под красной крышкой и выступающий болт массы. По словам эксперта, подключаться нужно только к ним.

Кроме того, специалист предупредил, что большинство электромобилей и гибридов, включая Toyota Prius и автомобили Tesla, нельзя использовать в качестве «доноров» для запуска машин с классическими ДВС.

«Их преобразователи DC-DC и вспомогательные 12-вольтовые батареи рассчитаны на питание бортовой сети и включение контакторов ВВБ, но не выдерживают стартерных токов в сотни ампер. При этом «оживить» севшую 12В сеть самого электрокара от другой машины — допустимо», — пояснил Сергей Плетнев.

Представитель «Автодома» отдельно рассказал о выборе проводов для «прикуривания». По словам эксперта, модели с сечением жилы менее 16 мм² могут перегреваться и не обеспечивать необходимый пусковой ток. Минимальное сечение жилы пусковых проводов должно составлять 16 мм² для бензиновых двигателей и 25 мм² для дизельных.

Ранее другой эксперт назвал разряд аккумулятора одной из наиболее распространенных сезонных проблем российских автомобилистов осенью. Он рекомендовал проверять состояние батареи до наступления морозов.

Автор: Иван Бахарев