Как популярный российский бренд подготовил автомобили к зиме: подробности

Российская автомобильная марка Tenet заявила о готовности всего модельного ряда к эксплуатации зимой при низких температурах. В пресс-службе компании сообщили «Автоновостям дня», что полный зимний пакет предусмотрен даже для базовых комплектаций. Кроме того, телематическая система позволяет заранее прогревать салон.

В зимнее оснащение автомобилей Tenet входят обогрев рулевого колеса, сидений, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя. Также предусмотрен подогрев всей площади лобового стекла.

Запустить двигатель дистанционно можно с помощью мобильного приложения, подключённого к установленной в автомобиле телематической системе. Через него также доступны включение обогрева сидений и настройка климат-контроля. Представители бренда отметили, что предварительный запуск двигателя позволяет прогреть салон до начала поездки.

Приложение отображает сведения об автомобиле, которые могут пригодиться при подготовке к зимней поездке. Владелец может проверить давление в шинах, пробег, средний расход топлива и запас хода.

Кроссоверы Tenet T4L, T7, T8 и T9 оснащаются системой полного привода Torque-on-Demand. По словам представителей бренда, она в режиме реального времени анализирует условия движения и при необходимости быстро подключает заднюю ось. Система также распределяет крутящий момент между колёсами, помогая автомобилю сохранять устойчивость при изменении состояния дорожного покрытия.

Фото: Автоновости Дня

Для поездок по снегу и скользкой поверхности в автомобилях предусмотрен режим «Снег». В Tenet пояснили, что после его активации отклик на нажатие педали газа становится плавнее, а коробка передач удерживает низкие обороты. Это снижает вероятность пробуксовки и потери курсовой устойчивости.

В компании также подчеркнули важность тяги на низких оборотах при зимнем вождении. Она облегчает трогание на скользкой дороге, помогает выбраться из снежной колеи и преодолевать подъёмы без пробуксовки. Как заявили в Tenet, силовые агрегаты всех моделей рассчитаны на эксплуатацию в подобных условиях.

Tenet T7 получил турбированный двигатель объемом 1,6 литра, работающий совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В диапазоне 2000–3800 об/мин мотор развивает крутящий момент, близкий к максимальному. По утверждению бренда, это позволяет точнее контролировать тягу на зимнем покрытии.

Кроссоверы Tenet T8 и T9, а также седан Tenet А8 комплектуются более мощными двигателями объемом 2,0 литра. Максимальный крутящий момент этих силовых агрегатов доступен в диапазоне 1750–4000 об/мин.

Представители марки отметили, что высокий дорожный просвет помогает автомобилям преодолевать снежные заносы, накат и колею во дворах и за городом. У городских кроссоверов Tenet T7 и T8 клиренс достигает 197 мм, у T4L — 203 мм. Наибольший показатель в модельной линейке у флагманского Tenet T9 — 222 мм.

Автомобили оснащаются системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов и системой распределения тормозных усилий. В список оборудования также входят помощник при трогании на подъёме и система контроля давления в шинах. В Tenet заявили, что электронные ассистенты помогают водителю контролировать машину и сохранять её стабильность зимой.

Для моделей предусмотрена светодиодная оптика, которая, согласно описанию бренда, формирует яркий световой поток. В компании отметили важность этого оборудования зимой, когда световой день сокращается, а видимость нередко ухудшается.

Производство автомобилей Tenet организовано на заводах «АГР» по технологии полного цикла. С первых дней работы на рынке бренд ориентируется на семейные автомобили, адаптированные к российским климатическим и дорожным условиям. Для защиты от реагентов, снега и других дорожных факторов на производстве используется комплекс специальных мер.

В частности, кузов и скрытые полости автомобилей покрывают воском. Днище защищают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. По заявлению Tenet, такие решения повышают устойчивость кузова к воздействию агрессивной зимней среды.

Общий срок технической поддержки автомобилей Tenet составляет пять лет или 150 тыс. километров — в зависимости от того, что наступит раньше. В него входят три года заводской гарантии и еще два года дополнительной технической поддержки.

Ранее Tenet рассказал об особенностях интеллектуальной системы полного привода своих кроссоверов. В её составе используется электромеханическая муфта, подключающая заднюю ось при необходимости.

В конце октября Tenet представил полноприводную модификацию кроссовера T4L. В отличие от версий с передним приводом, она получила другую роботизированную коробку передач. Стоимость автомобиля пока не объявлена.

Автор: Иван Бахарев