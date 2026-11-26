Российские версии кроссоверов Haval Dargo, Haval F7 и Geely Atlas Pro имеют продуманное оснащение для эксплуатации зимой. Однако ориентироваться при выборе автомобиля только на наличие обогревов и полного привода неправильно, сообщил «Российской газете» технический директор Fit Service Никита Родионов.

Эксперт отметил, что некоторым исправным китайским кроссоверам для подготовки к российской зиме достаточно стандартных сезонных процедур. Перед покупкой, однако, необходимо выяснить, для какого рынка предназначен конкретный автомобиль, проверить его «зимнее» оснащение и убедиться в проведении необходимых сервисных доработок. Перечисленные модели Родионов назвал в качестве примеров, а не полного списка.

Оснащение обогревами сидений, рулевого колеса, зеркал, форсунок омывателя, лобового стекла или зоны покоя щёток зависит от модели, комплектации и года выпуска, пояснил специалист. Так, Haval Dargo оборудован электрообогревом лобового стекла и форсунок, а объём его бачка стеклоомывателя увеличен до 4,5 литров.

Для Haval F7 2026 модельного года производитель заявляет аккумулятор увеличенной ёмкости и дополнительную антикоррозийную защиту. По словам Родионова, эти решения имеют не меньшее значение, чем опции, отвечающие за комфорт. Зимой важно не только прогреть салон, но и запустить двигатель, сохранив при этом хороший обзор дороги.

Российская версия автомобиля не обязательно идентична внешне похожей машине, предназначенной для другого рынка. Родионов рекомендовал проверять фактическое оснащение и документы конкретного экземпляра, не ограничиваясь общим описанием модели. При альтернативном ввозе в обход официального дистрибьютора могут быть полезны отзывы российских владельцев, однако искать их следует по той же версии автомобиля и силовой установке.

Адаптация автомобилей продолжается и после выхода на рынок. При этом сам по себе год эксплуатации в России не гарантирует полного отсутствия зимних проблем, пояснил эксперт. Могут проводиться обновления программного обеспечения и сервисные работы с отдельными компонентами. В частности, владельцы Geely Monjaro сообщали о трудностях с задними дверями в мороз, а позднее — о бесплатной замене тросиков замков у дилеров. Это не означает, что такая неисправность присутствует у всех Monjaro или устранена на каждом затронутом автомобиле.

При выборе подержанного кроссовера специалист посоветовал проверить историю обслуживания и выполнение подобных работ. Покупателям новых машин стоит заранее узнать порядок гарантийных обращений и установки обновлений. Если автомобиль приобретается вне официальной дилерской сети, Родионов рекомендовал выбирать модель с накопленным опытом эксплуатации в России, а не недавно появившуюся новинку без отзывов.

Как рассказал технический директор Fit Service, зимой специалисты сети сталкиваются с предупреждениями о низком заряде аккумулятора, проблемами при запуске, запотеванием стёкол, примерзанием дверей и отказами отдельных обогревов.

Даже одинаковые модели могут по-разному переносить низкие температуры. При диагностике Никита Родионов призвал учитывать продолжительность поездок, частоту простоев и своевременность обслуживания. В целом зимняя надёжность автомобиля зависит как от его технического состояния, так и от условий эксплуатации, резюмировал специалист.

Ранее Никита Родионов рассказал «Автоновостям дня» о признаках возможных неисправностей автомобиля при подготовке к зиме. Эксперт рекомендовал проверять состояние технических жидкостей и обращать внимание на предупреждения, появляющиеся на панели приборов.