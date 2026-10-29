Как победа Мальдонадо помогла Вольффу устроиться на работу

В 2012-м, после неожиданной победы Пастора Мальдонадо на Гран При Испании, Тото Вольфф, который тогда был акционером и членом совета директоров Williams, получил предложение от Mercedes. Об этом он рассказал в подкасте Cheeky Pint.

Тото Вольфф: «После победы Пастора за рулём Williams мне позвонили из Mercedes. Один из членов совета директоров пригласил в Штутгарт и спросил: «Почему ваша небольшая частная команда выигрывает гонку, а мы – нет?»

Я спросил, чего они ждут от проекта в Формуле 1. Ответ был прост: чемпионства. Я ответил, что работаю в Williams с таким же бюджетом, но моя цель гораздо скромнее – попасть в шестерку лучших. Они возразили: „Нет, это не тот же бюджет, мы тратим на 100 миллионов больше“.

Я ответил: „Да, но вы вкладываете эти 100 миллионов в Михаэля Шумахера и Нико Росберга. А у меня есть пилот из Венесуэлы, который, кстати, выиграл гонку, Пастор. В этом и разница“.

Через некоторое время они вернулись и сказали: „Мы считаем, что наша модель – когда командой Формулы 1 управляет корпорация, не работает. Управление должно быть другим. Мы хотим, чтобы вы взяли это на себя, и готовы дать необходимые полномочия».

По словам Вольффа, изначально он отказался от предложения, поскольку являлся акционером Williams. Тогда в Mercedes предложили ему долю в заводской команде.

Вольфф присоединился к Mercedes в начале 2013 года. С 2014 по 2021-й команда восемь раз подряд выиграла Кубок конструкторов.