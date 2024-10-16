Один совет, как избежать поломок на осенней дороге, поможет сохранить машину Цитата: "Осень — это период, когда внимание к автомобилю необходимо уделять вдвойне".

Последствия такой езды могут быть разнообразными — от потери номерного знака до прокола колеса или повреждения поддона. А самым несчастливым водителям грозит еще более серьезная угроза: если лужа окажется достаточно глубокой, вода может попасть в воздухозаборник и привести к гидроудару двигателя.

Гидроудар возникает, когда вода проникает в цилиндр двигателя, а поршень при движении к верхней точке пытается сжать ее, но она несжимаема. В результате это приводит к серьезной поломке мотора и необходимости капитального ремонта, что обходится довольно дорого.

Кроме того, даже небольшие лужи могут представлять угрозу, вызывая так называемое аквапланирование. Когда колеса начинают скользить по поверхности воды, теряется сцепление с дорожным покрытием, и автомобиль становится неуправляемым.

В условиях города, особенно после сильного дождя, перед тем как проезжать через лужу, лучше обратить внимание на машины впереди. Если легковые автомобили успешно преодолевают лужу, это хороший знак — можно двигаться дальше. Но если даже у больших внедорожников и грузовиков вода достигает половины колеса, то лучше не рисковать, а остановиться и найти обходной путь.

На загородных дорогах, где обойти лужу невозможно, лучше выйти из автомобиля и с помощью, к примеру, палки или любого другого подходящего предмета, проверить глубину лужи. Если все-таки решите преодолеть водное препятствие, то не переключайтесь выше первой передачи — на больших оборотах вода не попадет в выхлопную систему.

После проезда через лужу важно несколько раз осторожно нажать на тормоза, чтобы высушить мокрые тормозные диски (барабаны) и колодки, обеспечив их правильную работу.