Как маркетплейсы изменят рынок коммерческого транспорта?

В 2023 году легковые автомобили впервые начали продавать через маркетплейсы. Это вызвало удивление, многочисленные обсуждения и скептические оценки, однако новый формат постепенно стал развиваться. Теперь к выходу на онлайн-площадки готовятся категории «Коммерческий транспорт», «Спецтехника» и «Сельскохозяйственная техника». Об этом на форуме автобизнеса СarX 2026 сообщила директор по продажам компании е.car Екатерина Шамарина.

По ее мнению, в нынешних условиях маркетплейсы могут стать более экономичным и эффективным инструментом поиска лидов и продвижения. На рынке комтранса сохраняется немало проблем, а дилеры и дистрибьюторы стараются оптимизировать бюджеты. При этом на OZON уже широко представлены запчасти для соответствующих категорий, а значит, там сформирована аудитория потенциальных покупателей. Следующим шагом может стать предложение ей новых продуктов.

Екатерина Шамарина напомнила, что аналогичным образом развивались продажи легковых автомобилей. Сначала на маркетплейс вышел 1 игрок, затем их число увеличилось до 10, а сегодня там насчитывается более 150 «кабинетов» легковых автомобилей — компаний, которые представлены на площадке и продают свою продукцию. Поначалу в онлайн-продажах участвовали только дилеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, но теперь на маркетплейсах представлен даже дилер из Когалыма.

Шамарина уверена, что в ближайшие годы продажи транспортных средств через маркетплейсы будут развиваться семимильными шагами. Этому способствуют накопленный опыт в сегменте легковых автомобилей, а также понятный и недорогой формат продукта. На маркетплейсах отсутствуют платное поднятие объявлений и платное продвижение. Основное внимание продавцам необходимо уделять созданию информативной карточки товара, которая сможет привлечь покупателей.

В 2025 году онлайн-продажи легковых автомобилей на всех площадках, включая СберАвто и Т-Авто, увеличились более чем в 4 раза. При общем объеме рынка новых автомобилей в 1,3 млн единиц через интернет было реализовано около 11 тысяч машин. Таким образом, доля онлайн-продаж новых легковых автомобилей составила 0,8%.

При этом в расчет включены только сделки, полностью завершенные в онлайне. С учетом покупателей, которые проводили всю сделку через интернет, но на финальном этапе приезжали в офис дилера, показатель можно смело умножать на 3.

Проанализировав динамику онлайн-продаж легковых автомобилей, эксперты оценили перспективы реализации грузовиков через маркетплейсы. По их прогнозам, если запустить продажи новых грузовиков на онлайн-площадках сейчас, то в 2029 – 2030 гг. при ежегодном объеме рынка в 70 – 100 тысяч единиц на онлайн-сделки может прийтись примерно 1 – 2%, или 700 – 2 000 шт.

При ускоренном развитии сегмента доля онлайн-продаж способна увеличиться до 3% рынка. В таком случае она составит около 3 тысяч единиц.

В е.car уже решили, что в текущем году на маркетплейсы выйдет сельскохозяйственная техника. После этого очередь дойдет до спецтехники и грузовиков. Пока эти каналы только начинают работу, конкуренция в них остается минимальной.