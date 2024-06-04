Почему летняя жара "убивает" автомобиль. Важная информация для каждого водителя

Улучшенная функциональность кондиционера в период жары и повышенная температура воздуха могут отрицательно повлиять на батарею автомобиля. Как увеличить срок ее службы, раскрывает Никита Родионов, технический директор сети автосервисов Fit Service.

По мнению специалиста, повышенная температура окружающего воздуха ускоряет процесс испарения жидкости в аккумуляторе, а интенсивная работа кондиционера увеличивает нагрузку на него.

«Для сохранения ресурса аккумулятора рекомендуется осуществлять более продолжительные поездки. Хотя бы раз в неделю пройдите 30-50 километров, чтобы заряжать батарею во время движения», — советует Никита Родионов.

Еще одним возможным негативным последствием жаркой погоды для автомобиля является перегрев или даже закипание тормозов.

«Повышается вероятность перегрева тормозов из-за частых остановок на крутых склонах. Кроме того, поршни суппортов и цилиндров могут перегреться. В условиях жары возможно появление утечек в тормозных магистралях», — поясняет эксперт.

Для предотвращения таких проблем, Родионов советует автовладельцам своевременно провести диагностику всей тормозной системы в специализированном сервисе и следить за уровнем тормозной жидкости, предпочтительно менять ее до начала сезона жары.