Как из небольшого Smart составить дом на колесах

Люди часто принимают решение полностью сменить место жительства и переехать жить в автодома. В большинстве случаев это касается больших фургонов, оснащенных ванными комнатами, кухнями и всеми необходимыми удобствами. Однако сегодня речь пойдет о небольшом Smart Fortwo 2006 года, внутри которого мало места даже для одного человека. Но несмотря на это, этот городской автомобиль стал домом для одной смелой женщины по имени Кай, которая так стремилась начать новый этап в жизни на пенсии.

Жизнь в небольшом автомобиле, конечно, необычна, но в ней есть свои плюсы. Кай мечтала уйти на пенсию в 65 лет, но не обладала средствами, чтобы купить настоящий комфортабельный автодом. Однако она нашла выход - лежа на пассажирском сиденье с головой у лобового стекла, она может вытянуться и устроиться поспать. Таким образом, Кай превратила свой Smart Fortwo в небольшой дом на колесах.

Фото: Carsweek.ru

Для Кай спать - практически единственное, для чего хватает места в ее машине. Кровать состоит из двух небольших воздушных матрасов, спрятанных в спальных мешках, размещенных вдоль пассажирской стороны. Чтобы устроиться поудобнее, приходится немного постараться, и голова Кай оказывается очень близко к лобовому стеклу. Но как только все организовано, она может спать. И, как утверждает сама героиня, это довольно удобно.

Кай описывает себя как туриста старой закалки. В задней части автомобиля находится несколько отсеков, которые являются единственным местом для хранения необходимых вещей. Здесь хранится все, начиная от кухонной утвари и крошечной плиты, и заканчивая продуктами, одеждой и автозапчастями. Перед пассажирским сиденьем установлен резервуар для воды, а также некоторые средства личной гигиены.

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