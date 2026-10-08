Разлетаются как горячие пирожки: за первый месяц на Xiaomi Skynomad оформили 70 000 подтверждённых заказов

Xiaomi Auto сообщила о результатах продаж своей новой серии кроссоверов Skynomad.

За первый месяц — с 7 сентября по 7 октября 2026 года — компания получила более 70 000 подтверждённых заказов.

В общей сложности в сентябре автомобили бренда приобрели более 40.000 клиентов. По словам основателя Xiaomi Лэй Цзюня, на серию Skynomad пришлось 25% от этого количества.

7 октября завершился первый промопериод, установленный компанией. Покупатели, успевшие зафиксировать финальные конфигурации и оформить подтверждённые заказы, могли воспользоваться специальными льготами, приуроченными к началу продаж.

Фото: Carsweek.ru

На фоне всей продукции компании Skynomad пока не может соперничать с бестселлером марки — YU7.

Тем не менее 70 000 подтверждённых заказов за столь короткий срок выглядят весьма достойно. Особенно с учётом того, что популярность автомобилей с последовательным гибридом на китайском рынке уже продолжительное время снижается.

Как сообщает портал carnewschina, Xiaomi планирует реализовать за 2026 год 550 000 автомобилей. При этом с января по август включительно ежемесячные продажи не превышали 40 000 машин. Поэтому для достижения поставленной цели компании предстоит совершить практически невозможное.

Возможно, именно линейка Skynomad станет для Xiaomi необходимым спасательным кругом.

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Фото: Xiaomi