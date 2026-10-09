Как ЦБ трансформирует рынок автокредитования?

С 1 июля 2027 года банки при расчете долговой нагрузки смогут учитывать только официально подтвержденные доходы. Для рынка автокредитования это станет одним из главных вызовов следующего года. Отдельную сессию этой теме посвятили на прошедшем форуме автобизнеса CarX.

Алексей Бородавин (Balance Platform) отметил, что в последние три года регулятор последовательно ужесточал требования к выдаче кредитов. По его словам, в благих намерениях кредитование необходимо замедлять и охлаждать — в интересах заемщиков, которые не рассчитывают собственную долговую нагрузку, а также банков, вынужденных работать с «серыми» доходами.

С 1 июля кредитные организации смогут принимать в расчет только официально подтвержденные доходы. При этом, по оценкам экспертов, сегодня финансовые учреждения выдают кредиты на 3 700 автомобилей в день. Если после нововведений ЦБ уровень одобрения снизится с 80% до 50%, без кредитов останутся 1 450 машин в день. В результате рынок может недосчитаться около 40 тысяч автомобилей в месяц.

Еще один тревожный «звонок» в сфере автокредитования проявится в 2027 году. Цифровые продукты позволили существенно ускорить выдачу заемных средств: дилер отправляет запрос клиента, после чего тот через несколько минут получает одобрение от 4 – 8 банков. С середины 2027 года этот процесс может измениться.

В обсуждении приняли участие Анатолий Греков (ОТП Банк), Евгений Талалаев (Уралсиб), Юрий Потокин (Чанъань Моторс Рус) и Кирилл Ларин (Аппруво). Участники рассмотрели подготовку банков к новым правилам, возможные изменения в процедуре одобрения, перспективы лизинга для физлиц и причины роста ставки одновременно с долговой нагрузкой клиента.

Возможное оживление сегмента лизинга для физлиц объясняют несколькими факторами. Лизинг пока не оказался под таким же пристальным вниманием регулятора, не подпадает под ПДН и ПСК и позволяет банковским группам сохранить клиента. Кроме того, такой механизм дает возможность продолжать выдачу кредитов без официального подтверждения дохода.

У лизинга есть и существенные ограничения. НДС в 22% увеличивает его стоимость, а работа с частными клиентами относится к высокорисковому сегменту. Кроме того, лизинговые компании не готовы к объему заявок, который может на них обрушиться.

У кредитных учреждений остается еще 8 месяцев на детальную проработку существующих угроз. При этом прогнозируется не 50%-ное падение одобрений, а значительно меньшее. Некоторые участники рынка уже перестраивают работу: осваивают взаимодействие с Госуслугами, учатся объяснять клиентам способы снижения ПДН и заранее формируют новые технологические цепочки.