Перспективы развития рынка новых легковых автомобилей в 2027 году

В 2027 году автомобильный рынок столкнется со сложными социально-экономическими условиями. Согласно официальному прогнозу, развитие экономики будет весьма умеренным: рост ВВП составит от 0,7% до 1,4%. Инвестиционная активность при этом окажется близкой к нулю, а реальные денежные доходы населения вырастут не более чем на 1,4% по сравнению с 2026 годом.

Представители дилерских и торговых сетей в основном придерживаются сдержанных оценок продаж легковых автомобилей в 2027 году. Эксперты полагают, что рынок сможет остаться «на плаву» благодаря действию нескольких поддерживающих факторов. Среди них — отложенный спрос, локализация и госпрограммы поддержки спроса.

По мнению автовладельцев, ключевое влияние на решение о покупке автомобиля оказывают цены, текущий уровень дохода и неопределенность экономической ситуации в стране.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подготовили прогноз рынка по трем сценариям: базовому, оптимистичному и пессимистичному. Они отражают различное соотношение позитивных и негативных факторов, влияющих на рынок в текущих геополитических и социально-экономических условиях.

Подробнее с оценками экспертов и покупателей, а также результатами прогноза можно ознакомиться в отчете «Рынок новых легковых автомобилей 2027». Заказать его можно в агентстве «АВТОСТАТ».