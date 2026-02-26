Ожидания автопроизводителей и дистрибьюторов на 2025 год

На форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который организовало агентство «АВТОСТАТ», участники автомобильной отрасли подвели итоги прошедшего года и поделились ожиданиями на будущее.

Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, отметил, что прошедший год выдался для компании сложным, особенно его первая половина. Тем не менее, четвертый квартал показал более позитивные результаты по сравнению с началом года. По словам Костромина, старт нового года оказался менее успешным, чем предполагалось изначально. Однако он выразил уверенность, что во втором полугодии ситуация на рынке улучшится, а показатели превысят уровень 2025 года.

Андрей Акифьев, исполнительный директор Great Wall Motor Rus, сообщил, что прогнозы компании на прошлый год были оптимистичными, однако не все ожидания оправдались. Несмотря на это, год оказался для производителя удачным: продажи со складов шли медленнее, чем было запланировано, однако компания активно работала с лизингом и факторингом, а также сумела привлечь больше банковских партнеров. Great Wall Motor Rus продолжает курс на локализацию производства и ищет новых партнеров в России.

Дмитрий Степин, генеральный директор ООО «Автоторг» и руководитель направления АМБЕРАВТО, рассказал о выходе бренда на российский рынок. Марка АМБЕРАВТО существует с 2023 года и первоначально была протестирована в Калининграде. Кроме того, в прошлом году был запущен новый бренд электромобилей Eonyx, и в ближайших планах компании — расширение ассортимента моделей.

Андрей Владимирцев, коммерческий директор автозавода «Москвич», сообщил, что 2025 год также стал для компании нелегким. В числе позитивных изменений — появление нового технологического партнера и расширение модельного ряда автомобилями линейки M. На форуме впервые широкой публике были представлены новые кроссоверы «Москвич» М70 и М90. Новинки презентовала генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова, и все участники мероприятия смогли лично ознакомиться с представленными моделями.

Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi Russia, подвел итоги для своей компании. В прошлом году бренд достиг поставленных целей: удалось войти в ТОП-20 автомобильных марок на российском рынке. По итогам 2025 года продажи автомобилей Hongqi превысили отметку в 10 тысяч единиц.