Обновленные кроссоверы AVATR 11 начали поступать к российским дилерам

На российском рынке начались продажи обновленного люксового электрокроссовера AVATR 11. Автомобиль образца 2026 года уже можно приобрести у официальных дилеров. Начальная цена модели составляет 6 990 000 рублей. По данным пресс-службы бренда, кроссовер получил более выразительный дизайн и дополнительные опции.

Модель сохранила элегантные линии кузова и узнаваемую светодиодную оптику. При этом кузовные окантовки, рамки окон и обрамления фар теперь выполнены с использованием черных глянцевых вставок, проходящих по всему периметру автомобиля. В нижней части кузова такая отделка затрагивает бамперы и боковые пороги. Она визуально приближает автомобиль к дороге и подчеркивает его широкую посадку. Плавные горизонтальные линии, в свою очередь, зрительно вытягивают силуэт и придают ему динамичность.

Для кузова доступны семь оттенков: глянцевые черный, серый и белый, перламутровые зеленый и песочный, а также матовые серый и белый.

В салоне AVATR 11 появилась система ароматизации со сменными картриджами. Владельцам предлагаются три авторских аромата. Для оформления интерьера предусмотрены четыре варианта, а отделка выполнена из натуральной кожи.

Передние кресла оснащены электрическими регулировками в восьми направлениях и выдвижными оттоманками для ног, которые настраиваются в четырех направлениях. При нажатии одной кнопки сиденье переходит в режим Zero-gravity, позволяющий принять максимально расслабленное положение. Также предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж с выбором программ и интенсивности.

Центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. За звучание отвечает аудиосистема Meridian с 25 динамиками.

В комплекте с каждым автомобилем поставляется оригинальная зарядная станция мощностью 11 кВт. Ее можно установить в гараже и создать собственную домашнюю инфраструктуру для зарядки, не завися от общественных станций.

Техническая часть обновленного электрокроссовера не изменилась. Владельцам также предоставляются восьмилетняя заводская гарантия и полное техническое сопровождение в сети официальных дилеров бренда.