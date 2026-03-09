Правила могут быть изменены к Гран При Японии

Руководство Формулы 1 и представители команд обсудят возможные изменения в регламенте сезона 2026 года после завершения уик-энда в Китае. Ожидается, что итоговые решения могут быть приняты уже к Гран При Японии, который состоится в конце марта.

Ключевым вопросом для обсуждения станет корректировка правил, регулирующих накопление и использование энергии во время гонки. В частности, рассматривается предложение увеличить мощность функции суперклиппинга — режима, при котором энергия максимально накапливается при движении на полном газу, обычно на длинных прямых участках трассы или в скоростных поворотах. Это нововведение должно существенно облегчить процесс зарядки батарей.

Альтернативный сценарий предусматривает уменьшение разрешённой мощности, что позволит пилотам дольше сохранять высокий уровень наддува. Также обсуждается возможность повышения мощности двигателя внутреннего сгорания.

Директор FIA по гонкам на одноместных автомобилях Николас Томбазис отметил: «Команды единодушно согласились придерживаться нынешних договоренностей в течение первых нескольких гонок и вернуться к этому вопросу, когда у нас будет больше данных.

Мы планируем обсудить ситуацию с использованием энергии после уик-энда в Китае. У нас есть несколько предложений, которые мы не хотели раскрывать до первой гонки и планируем обсудить с командами после гонки в Китае».

В числе возможных изменений также находится корректировка стартовой процедуры. Поводом послужил инцидент в Мельбурне, где медленная машина Лиама Лоусона едва не спровоцировала серьёзную аварию. FIA намерена сделать стартовую фазу более предсказуемой для всех участников.