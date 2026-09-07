JLR объявила о сокращении 4 000 рабочих мест на фоне начала масштабного наступления на рынке электромобилей

Правительство на этой неделе проведёт встречу с руководителями Jaguar Land Rover. Британский автопроизводитель объявил о программе добровольного увольнения в рамках сокращения примерно 4,000 рабочих мест.
Генеральный директор JLR PB Balaji заявил: “The automotive industry faces significant challenges, with technological change amidst intense competition and ongoing geopolitical uncertainty.
“As part of this transformation, we will reduce our global workforce by around 4,000 roles over the next two years. We recognise this will be difficult news for colleagues affected, and are committed to supporting everyone with care, fairness and respect.”
Предполагается, что подавляющее большинство сокращений придётся на должности «white collar» в штаб-квартире компании в Whitley, Coventry. JLR рассчитывает сократить расходы бизнеса примерно на £1.7billion в течение следующих двух лет. Компания уже запустила программу добровольного увольнения, “offering salaried and management team members the opportunity to leave the business”, которая будет действовать до начала октября.
Министр по делам бизнеса Jonathan Reynolds сообщил BBC в выходные, что планирует встретиться с руководителями JLR и обсудить способы “mitigate any job losses”. При этом, несмотря на возможное дальнейшее государственное инвестирование в бренд, он исключил вариант “bailing people out”.