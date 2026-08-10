Jetour выпустил ограниченную версию кроссовера T1 на рынок

Китайская компания Jetour анонсировала старт продаж особой лимитированной версии кроссовера T1. Дилеры уже принимают предварительные заказы на модель через официальный сайт производителя. Сообщение опубликовано пресс-службой бренда.

Стоимость кроссовера Jetour T1 в специальном исполнении составляет 4 399 990 рублей, что следует из официальных данных компании.

Новая лимитированная версия отличается обновлёнными цветовыми решениями в оформлении кузова. Автомобиль получил матовую чёрную окраску кузова, которую дополняют ярко-красные тормозные суппорты. Также среди изменений — появившийся логотип на багажной двери и фирменное название марки на решетке радиатора, выполненное в стиле антихром.