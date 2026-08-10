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Jetour выпустил ограниченную версию кроссовера T1 на рынок

Jetour начал продажи лимитированной серии кроссовера T1 в матовом черном цвете с красными суппортами по цене 4 399 990 рублей.
РедакцияР
Редакция
10.08.2026, 15:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайская компания Jetour анонсировала старт продаж особой лимитированной версии кроссовера T1. Дилеры уже принимают предварительные заказы на модель через официальный сайт производителя. Сообщение опубликовано пресс-службой бренда.

Стоимость кроссовера Jetour T1 в специальном исполнении составляет 4 399 990 рублей, что следует из официальных данных компании.

Новая лимитированная версия отличается обновлёнными цветовыми решениями в оформлении кузова. Автомобиль получил матовую чёрную окраску кузова, которую дополняют ярко-красные тормозные суппорты. Также среди изменений — появившийся логотип на багажной двери и фирменное название марки на решетке радиатора, выполненное в стиле антихром.

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