JELAND запускает программу помощи автомобилистам на дорогах

Отечественная марка JELAND запустила программу «Помощь на дорогах». Согласно информации пресс-службы бренда, при покупке автомобиля у официального дилера услуга автоматически активируется с 1 октября по 31 декабря текущего года. Покупателю не нужно предпринимать для этого никаких дополнительных действий.

Во всех других случаях для подключения карты необходимо пройти ТО-0 в официальном дилерском центре. Полный набор услуг доступен в течение 1 год, а после прохождения технического обслуживания у дилера срок действия карты продлевается.

При технической неисправности автомобиля или ДТП владелец JELAND может обратиться в колл-центр. Специалисты скоординируют дальнейшие действия, а при необходимости на место направят мобильную группу поддержки. Ее сотрудники могут запустить двигатель от внешнего источника, заменить колесо, открыть заблокированные двери или привезти топливо.

Если автомобиль потребуется доставить в сервис, его эвакуируют до ближайшего официального дилерского центра. На его территории транспортное средство может находиться на ответственном хранении до 4 дней.

В случае оставления автомобиля у дилера программа предусматривает вызов такси для водителя и до 4 пассажиров. Кроме того, владелец может воспользоваться размещением в гостинице, если дилерский центр расположен более чем в 100 км от его дома.

В программу также входит услуга «Помощь за рулем». В рамках этой опции профессиональный водитель перегонит автомобиль владельца в пределах административных границ города.