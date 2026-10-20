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JELAND раскрыл интерьер нового кибер-кроссовера C4

JELAND раскрыл салон нового кроссовера C4: интерьер в стиле кибер-меха получил цифровые интерфейсы, световую графику и красную кнопку запуска.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.10.2026, 14:41·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Отечественный бренд JELAND показал интерьер нового кроссовера C4, выполненный в эстетике «кибер-меха». В салоне сочетаются точная архитектура кокпита, световая графика и цифровые интерфейсы, сообщила пресс-служба марки.

Ключевым элементом интерьера стала красная крышка кнопки запуска. Она акцентирует характер автомобиля и добавляет процессу запуска особую ритуальность.

До этого бренд раскрыл дизайн экстерьера нового автомобиля. Передняя часть кроссовера получила трехуровневую световую архитектуру. У кромки капота разместили узкие LED-секции дневных ходовых огней с рисунком из острых световых штрихов. Ниже расположены фары ближнего и дальнего света, а под ними — диагональные LED-полосы указателей поворотов.

В облике автомобиля также выделяются рубленые выштамповки на дверях, угловатые накладки колесных арок, двухцветные 18-дюймовые колесные диски и полускрытые ручки дверей.

Спойлер над задним стеклом визуально продолжает линию крыши. Задние фонари со стреловидным рисунком объединены в горизонтальный блок, который дополняет темная вставка с надписью JELAND.

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