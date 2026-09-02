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JELAND анонсировал новый кибер-кроссовер С4

В России появится новая модель JELAND — кибер-кроссовер. Марка показала тизер новинки, но пока не раскрыла технические характеристики и сроки выхода.
РедакцияР
Редакция
02.09.2026, 15:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В России в ближайшее время представят новую модель JELAND. По данным пресс-службы отечественной марки, автомобиль станет кибер-кроссовером. Компания пока сохраняет подробности в тайне и опубликовала лишь тизер новинки.

Бренд JELAND был создан в рамках партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Марка предлагает покупателям две равнозначные линейки: серия C ориентирована на жизнь в ритме современного мегаполиса, а серия J предназначена для приключений по бездорожью.

В линейку J входят три кроссовера: компактный J6, среднеразмерный J7 и большой J8. Модели J6 и J7 уже выпускаются на предприятии холдинга «АГР» в Шушарах. Там же будет собираться и J8.

Серия С представлена кроссоверами C5 и C7. В скором времени к ним присоединится новая модель С4.

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