Радикальная трансформация Jaguar может стать самым смелым шагом в истории британского автопрома.

Если вы регулярно читали Auto Express или внимательно следили за автомобильной отраслью последние три года, то вряд ли могли обойти стороной шумиху вокруг Jaguar. Речь шла как о постепенном уходе марки из числа традиционных премиальных брендов, так и о её предстоящем превращении в игрока люксового сегмента, способного конкурировать с Bentley.

Однако на этой неделе, после нескольких месяцев шпионских снимков, дозированных тизеров и отдельных поездок на прототипах, Jaguar наконец представила Type 01. Это электрический гран-турер с четырьмя дверями и четырьмя местами стоимостью £120,000, который должен открыть для бренда новую страницу. Теперь Jaguar рассчитывает раз и навсегда заставить критиков замолчать.

Первое, что необходимо сделать всем нам — наблюдателям и энтузиастам автомобильного мира, — отказаться от заранее сформированных представлений о том, каким должен быть Jaguar: как он должен выглядеть и ощущаться, что символизировать и на кого ориентироваться.

Эпоха сдержанных трёхобъёмных лимузинов с отделкой из дерева и кожи, а также плавно работающими рядными шестицилиндровыми двигателями осталась в прошлом. Электрическая эра требует полного переосмысления как для производителей, так и для покупателей. Такой подход подойдёт не всем, однако Jaguar намерена ‘copy nothing’ и вывести компанию за пределы соперничества с Audi, BMW и Mercedes.

Для JLR это не неизведанная территория. Компания и её дилеры продают Range Rover стоимостью в шестизначных суммах ещё с начала нового тысячелетия — и весьма успешно. Этот рынок им знаком. Электрическая силовая установка может оказаться для некоторых покупателей сложным аргументом, но, как и сам автомобиль, она демонстрирует стремление Jaguar к будущему и готовность к переменам.

Это колоссальная авантюра, которую можно назвать одной из самых смелых в истории британского автопрома. Однако первые результаты показывают, что она возвращает марке индивидуальность и ощущение цели, которых ей не хватало в последнее время. Перерастёт ли это в реальные продажи, станет ясно позже. Но как дерзкое заявление о намерениях обновлённый Jaguar выглядит исключительно уверенно — трудно вспомнить другого производителя, который демонстрировал бы такую открытость в своих амбициях.

Тайное наконец стало явным, однако пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем станет понятно, были ли смелые заявления компании чем-то большим, чем просто громкими словами. Если грядущие модели в кузове shooting brake и SUV помогут Jaguar вернуться на прежние позиции, её перезапуск может войти в историю как настоящий образец маркетингового мастерства.