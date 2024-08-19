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Jaguar приостановит продажи на год, а затем вернется с электромобилями

Автомобильный бренд Jaguar принял решение приостановить продажи новых машин. Как сообщает Motor.ru, компания планирует временно прекратить поставки автомобилей в Евросоюз и Великобританию в течение года.
РедакцияР
Редакция
19.08.2024, 14:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Вместо этого, директор Роудон Гловер призвал дилеров сосредоточиться на обслуживании клиентов, продаже подержанных автомобилей и дождаться 2026 года, когда Jaguar вернется на рынок с новыми электрическими моделями.

Ранее, в июле 2024 года, появилась информация о прекращении производства шести моделей Jaguar: XE, XF, F-Type, E-Pace и I-Pace из-за низкой прибыльности. Единственная модель, которая могла бы остаться в производстве, это кроссовер F-Pace. Однако, после последних заявлений Гловера судьба F-Pace под вопросом.

Будущая линейка Jaguar будет полностью электрической. В этом году планируется представить концепт-кар, на основе которого будет создан первый электрокар на новой платформе Jaguar Electrified Architecture. Компания сосредоточится на разработке трех роскошных кроссоверов на электрическом двигателе, чтобы конкурировать с Bentley.

По информации с официального сайта, "к 2025 году Jaguar станет полностью электрическим брендом премиум-класса с уникальным дизайном и передовыми технологиями". Некоторые аналитики удивлены решительностью бренда отказаться от двигателей внутреннего сгорания. В то время как другие европейские автопроизводители пересматривают сроки перехода к электричеству в связи с низким спросом на электромобили в ряде рынков.

Источник

Jaguar (14)Электромобили (220)Продажи авто (19)

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