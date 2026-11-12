Jaguar Land Rover против BYD: британскую компанию обязали уничтожить изъятые данные по делу о копировании Defender

Jaguar Land Rover обязали уничтожить изъятые материалы после обыска в офисах BYD в Нидерландах. Британская компания утверждает, что BYD Ti7 является “slavish imitation” культового Land Rover Defender, однако нарушения прав интеллектуальной собственности пока не доказаны.

В августе судебные приставы JLR провели ‘ex parte’ — то есть без предварительного уведомления ответчика — изъятие цифровых файлов в офисах BYD в Схидаме и Хофдорпе. Это произошло после заявлений о том, что BYD не только скопировала дизайн экстерьера Defender для Ti7, также известного в Китае как Fang Cheng Bao Tai 7, но и разобрала один из автомобилей для обратного проектирования.

Целью обыска было сохранить файлы, пока BYD потенциально могла их удалить. Юристы китайской компании назвали действия “fishing expedition”. Сообщается, что JLR получила файлы, связанные с разработкой Ti7, а также финансовые данные компании.

Однако суд Гааги постановил, что JLR должна уничтожить все изъятые материалы в течение 24 hours после вынесения решения. В противном случае компании грозит штраф в размере до half a million euros. Судьи заявили, что на данном этапе получение таких документов не было необходимым для доказательства нарушения. Они также отметили: “it is not in dispute between the parties that BYD does not currently offer (or has not already sold) the Ti7 on the market in the European Union. The foregoing means that the alleged threatened infringement cannot yet have led to any damage for [JLR].”