Jaguar наносит ответный удар в новом выпуске Auto Express

В новом выпуске Auto Express — подробности о совершенно новом Jaguar Type 01, который наконец представлен публике. Автомобиль получил радикальный дизайн и элегантный интерьер.

Также мы внимательно изучили новый Hyundai Tucson. Корейский бренд стремится наконец обойти Nissan Qashqai и возглавить рейтинг продаж среднеразмерных SUV.

Кроме того, MG расширила линейку гибридных моделей, а мы вспомнили лучшие автомобили Renault Gordini прошлых лет.

В разделе тест-драйвов впервые отправляемся в путь на Hyundai Ioniq 3, испытываем великолепный Polestar 5 и садимся за руль обновлённого Mercedes S-Class в Великобритании.

И это ещё не всё: новый Audi RS 5 встретился в противостоянии с BMW M3 Touring в сравнении мощных универсалов.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Получить его можно несколькими способами — подробности приведены ниже.

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