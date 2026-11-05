Jaecoo 7 ведёт напряжённую борьбу с Ford Puma за лидерство по продажам автомобилей в Великобритании

Если вы задаётесь вопросом, почему на дорогах всё чаще встречаются Jaecoo 7, достаточно взглянуть на октябрьский рейтинг продаж 2026 года от Society of Motor Traders and Manufacturers (SMMT). Согласно его данным, Jaecoo 7 стал самой продаваемой моделью за месяц, опередив Ford Puma. Причём это уже не первый подобный случай.

Jaecoo 7 возглавил рейтинг второй месяц подряд — ранее модель заняла первое место в сентябре. Всего в 2026 году это произошло уже в третий раз: в марте 7 также оказался лидером продаж. При этом Ford Puma пока остаётся самой продаваемой моделью в Великобритании по итогам 2026 года, однако разрыв настолько невелик, что Jaecoo 7 теоретически может выйти вперёд к концу декабря.

С начала года регистрация Puma достигла 46,295 автомобилей, тогда как Jaecoo 7 с результатом 42,885 занимает второе место. Таким образом, одна только модель 7 значительно опередила совокупный результат бренда Omoda, родственной марки Jaecoo.

Разрыв между Puma и 7 заметно сократился: к концу августа Jaecoo отставал от Ford почти на 7,500 автомобилей. Впрочем, в октябре модели удалось лишь немного приблизиться к сопернику. Поэтому отыграть у Ford 3,410 автомобилей всего за два месяца будет крайне непросто.