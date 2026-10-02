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Jaecoo 7 возглавил рост продаж: сентябрь стал лучшим месяцем для рынка новых автомобилей почти за десять лет

Продажи новых автомобилей в Великобритании достигли максимума с 2017 года: запуск номера 76 вывел Jaecoo 7 в лидеры сентябрьского рынка страны.
РедакцияР
Редакция
02.10.2026, 15:12·2 мин
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Фото: autoexpress

В сентябре рынок новых автомобилей продемонстрировал резкий рост, показав лучший результат почти за десятилетие. Всплеск продаж совпал с появлением новых регистрационных знаков 76 и был обеспечен огромной популярностью Jaecoo 7, который многие называют ‘Temu Range Rover’.

После пандемии Covid-19 из-за роста стоимости жизни количество регистраций автомобилей не достигало прежних показателей. Однако предварительные данные Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) свидетельствуют: в прошлом месяце на дороги вышло более 350,000 новых машин. Это означает рост более чем на 12 процентов в годовом выражении и лучший результат с 2017 года.

Лидером стал Jaecoo 7: в сентябре зарегистрировали около 10,800 таких автомобилей. Таким образом, модель оказалась самой популярной машиной в Великобритании с новым номерным знаком 76. SUV демонстрирует беспрецедентный успех на британском рынке для автомобиля от нового и ранее неизвестного бренда. За первые девять месяцев 2026 года зарегистрировали почти 39,500 экземпляров, что вывело модель на второе место по продажам за год в целом.

Компания Jaecoo, вышедшая на рынок Великобритании лишь в прошлом году, теперь занимает 3.4 процента общего рынка. По этому показателю марка опередила таких признанных производителей, как Renault, Volvo, Honda и Cupra. Вместе с дочерним брендом Omoda китайские новички даже продают больше автомобилей, чем Ford и Audi.

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