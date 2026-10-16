Годзилла снова появится на машинах Haas

В начале сезона Haas объявила о сотрудничестве с японской студией TOHO, создавшей серию фильмов о Годзилле. В рамках этого партнёрства на Гран При Японии автомобили Оливера Бермана и Эстебана Окона выступили в специальной раскраске, посвящённой гигантскому киномонстру.

На предстоящем Гран При США в Остине машины Haas снова получат оформление в стиле Годзиллы — героя нового фильма «Годзилла: Минус ноль», премьера которого запланирована на 6 ноября. Команда представит дизайн для этапа в Остине на специальном мероприятии 19 октября. Изменения также коснутся гоночных комбинезонов Оливера Бермана и Эстебана Окона.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы гордимся тем, что сделали вместе с Toho и Годзиллой на Гран При Японии, и рады снова представить этого персонажа теперь на нашем домашнем этапе в Остине.

Выпуск ещё одной специальной раскраски в рамках сотрудничества – новый шаг для Формулы 1. Это возможность порадовать наших болельщиков и привлечь к чемпионату новую аудиторию. Годзилла – культовый персонаж, и для команды и её поклонников особенно важно, что наше сотрудничество продолжается уже в США».