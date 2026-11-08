Tata пора отойти в сторону и позволить китайцам взять Jaguar Land Rover под свой контроль.

JLR of Coventry и Chery из Уху, Китай, уже несколько лет развивают отношения. Четырнадцать лет назад компании фактически объявили о помолвке, представив проект как 50:50 Sino-British joint venture под названием Chery Jaguar Land Rover Automotive Co Ltd.

Их первым совместным предприятием стал завод по адресу 1 Land Rover Road, Changshu. Хотя планы реализовались не полностью — британская компания прекратила выпуск автомобилей под собственным брендом на этой площадке, — теперь с конвейера сходят версии Chery Freelanders, спроектированные, произведённые, экспортируемые и продаваемые китайской компанией. По меньшей мере одна из них, Freelander 8, вскоре появится в продаже в Великобритании — без названия Land Rover, соответствующей символики и дилеров.

В последние дни Chery заявила, что по-прежнему заинтересована в более тесном сотрудничестве с JLR.

Похоже, неопределённость затянулась. Длительная ‘engagement’ должна завершиться, а компаниям необходимо назначить дату свадьбы. Сближение может оказаться весьма позитивным и продуктивным для краткосрочных и долгосрочных перспектив сравнительно небольшой JLR и гораздо более крупной Chery, если они объединятся, заключив один из самых значимых союзов в автомобильной отрасли.