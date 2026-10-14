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Новый Citroën 2CV уже здесь! Читайте о нём в свежем выпуске Auto Express

В новом выпуске Auto Express — премьера ретро-Citroen 2CV, электрический Volkswagen ID. Tiguan, новинки Парижского автосалона и тесты Mercedes GLE и Ferrari Purosangue HS.
РедакцияР
Редакция
14.10.2026, 12:32·2 мин
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Фото: autoexpress

В новом выпуске журнала Auto Express мы подробно рассматриваем новый Citroen 2CV, который наконец представлен публике и оказался настолько ретро, насколько мы и надеялись.

Также в номере — последние новости о полностью электрическом Volkswagen ID. Tiguan и необычном Smart #2.

Кроме того, мы подводим итоги 2026 Paris Motor Show. В обзоре представлены Renault E-Space, возрождённый Peugeot RCZ и эффектный Alfa Romeo Cuorerosso.

В разделе тест-драйвов мы отправляемся в путь на новом Mercedes GLE, испытываем великолепный Ferrari Purosangue HS и знакомимся с XPeng L03.

А в сравнительном тесте семейных универсалов Skoda Octavia встречается с Vauxhall Astra Sports Tourer.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Читателям доступно несколько способов его приобрести. Подробности — ниже.

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Самый выгодный вариант для читателей — оформить подписку на Auto Express. Первые 6 выпусков можно получить всего за £1, а все новые подписчики также получат бесплатный приветственный подарок.

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