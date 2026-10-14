Новый Citroën 2CV уже здесь! Читайте о нём в свежем выпуске Auto Express

В новом выпуске журнала Auto Express мы подробно рассматриваем новый Citroen 2CV, который наконец представлен публике и оказался настолько ретро, насколько мы и надеялись.

Также в номере — последние новости о полностью электрическом Volkswagen ID. Tiguan и необычном Smart #2.

Кроме того, мы подводим итоги 2026 Paris Motor Show. В обзоре представлены Renault E-Space, возрождённый Peugeot RCZ и эффектный Alfa Romeo Cuorerosso.

В разделе тест-драйвов мы отправляемся в путь на новом Mercedes GLE, испытываем великолепный Ferrari Purosangue HS и знакомимся с XPeng L03.

А в сравнительном тесте семейных универсалов Skoda Octavia встречается с Vauxhall Astra Sports Tourer.

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