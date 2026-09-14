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Итоги 37-й недели: авторынок вернулся к прежним показателям

Продажи новых легковых автомобилей в России на 37-й неделе 2026 года снизились на 15,5%, до 25 353 машин, а автобусов выросли на 28,6%, по данным АВТОСТАТа.
РедакцияР
Редакция
14.09.2026, 11:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На 37-й неделе (с 7 по 13 сентября) 2026 года в России продали 25 353 новых легковых автомобиля. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 15,5%: тогда продажи достигли 30 тысяч машин. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сославшись на данные АО «ППК»*.

При этом относительно аналогичного периода прошлого года рынок продемонстрировал символический рост на 1%. Недельные продажи легковых автомобилей вернулись к привычному уровню — примерно 25 тысяч единиц, отмечают в агентстве «АВТОСТАТ».

В коммерческом сегменте ситуация существенно не изменилась: результаты остаются ниже прошлогодних. За неделю было реализовано 1 339 новых LCV, что на 9,9% меньше показателя предыдущей недели. В сравнении с 37-й неделей 2025 года снижение составило 16,7%.

Продажи новых грузовиков за минувшую неделю достигли 876 экземпляров. Это на 9,7% меньше, чем на 36-й неделе, и на 7% ниже уровня АППГ.

Положительную динамику среди основных сегментов продемонстрировали только новые автобусы. За неделю их продажи увеличились на 28,6% и составили 216 единиц. Однако относительно 37-й недели 2025-го зафиксировано снижение на 9,2%.

О дальнейших перспективах российского авторынка расскажут на масштабном форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября. Условия участия можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (996)Легковые автомобили (843)Продажи (1160)Грузовые автомобили (257)Автобусы (134)Легкие коммерческие автомобили (249)

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