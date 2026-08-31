Итоги 35-й недели: август стал пиковым месяцем по продажам новых легковых автомобилей

С 24 по 30 августа, в рамках 35-й недели 2026 года, в России продали 28 277 новых легковых автомобилей. Это максимальный месячный показатель. Данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК»*.

По словам директора агентства Сергея Целикова, к концу лета российский авторынок начал постепенно оживляться. При этом результат оказался на 5,5% выше показателя предыдущей недели, но уступил уровню 35-й недели прошлого года на 5%.

Похожая динамика зафиксирована и на рынке легких коммерческих автомобилей, причем разрыв с прошлогодним результатом здесь оказался заметнее. За неделю реализовали 1 304 LCV — на 9,7% больше, чем неделей ранее, и на 25,8% меньше, чем год назад.

Продажи грузовиков на 35-й неделе достигли 888 экземпляров. По сравнению с 34-й неделей показатель вырос на 19,4%, однако относительно АППГ снизился на 22,4%. В сегменте автобусов реализовали 179 машин (+21,8% и -33,7% соответственно).

Сергей Целиков считает, что на текущих результатах уже отражается высокая база прошлого года. «С конца лета 2025-го авторынок пошел вверх, а пик продаж мы наблюдали в октябре. В нынешнем году факторов для осеннего взлета пока не наблюдается. Однако, и падения продаж тоже нет. Рынок стабилен как никогда...», - заключил эксперт.