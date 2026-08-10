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Результаты 32-й недели на авторынке: большинство сегментов оказались «в минусе»

Продажи новых автомобилей в России за 32-ю неделю 2026 года снизились на 6,7%, отмечается падение спроса на легковые и коммерческие машины.
РедакцияР
Редакция
10.08.2026, 14:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно информации, предоставленной АО «ППК», с 3 по 9 августа 2026 года в России было реализовано 26 853 новых легковых автомобиля. Этот показатель оказался на 6,7% ниже результатов предыдущей недели.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что объем продаж легковых машин за отчетную неделю снизился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в сегменте легких коммерческих автомобилей был зафиксирован рыночный рост. В течение отчетной недели в стране продано 1 496 новых LCV, что превышает показатели прошлой недели на 9,3%. Несмотря на это, результат остается ниже прошлогоднего уровня на 8,3%.

В сегменте грузовых автомобилей зафиксировано схожее положение: количество проданных грузовиков увеличилось на 4,2% по отношению к предыдущей неделе. Однако в сравнении с 2025 годом продажи снизились на 13,6%. За рассматриваемую неделю россияне приобрели 989 новых грузовых автомобилей.

Сегмент новых автобусов, напротив, продемонстрировал спад. За неделю реализовано 190 единиц, что на 3,1% меньше объема предыдущей недели. По сравнению с показателями год назад этот показатель упал на 35,8%.

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (963)Легковые автомобили (820)Продажи (1133)Грузовые автомобили (249)Автобусы (130)Легкие коммерческие автомобили (240)

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