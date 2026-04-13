Результаты 15-й недели на автомобильном рынке: грузовики — «в плюсе»

Российский рынок легковых автомобилей снизился на 20% на 15-й неделе 2026 года, но сохраняет рост в годовом сравнении, отмечает АВТОСТАТ.
Редакция
13.04.2026, 15:21
Фото: Autostat.ru

На прошедшей 15-й неделе 2026 года российский рынок легковых автомобилей зафиксировал снижение продаж по сравнению с результатами предыдущей недели. Об этом информируют специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на сведения АО «ППК».

С 6 по 12 апреля на учет было поставлено 24 876 новых легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 20% ниже, чем за неделю с 30 марта по 5 апреля. Аналитики отмечают, что такое сокращение во многом связано с рекордными результатами 14-й недели, когда дилеры завершали первый квартал.

Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков объяснил, что подобное снижение вполне ожидаемо. По его словам, несмотря на текущий спад, рынок новых легковых автомобилей продолжает постепенно восстанавливаться. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы продаж увеличились на 28%. Эксперты прогнозируют, что по итогам апреля показатели окажутся немного выше мартовских.

В других сегментах автомобильного рынка тоже зафиксировано снижение. В категории легких коммерческих автомобилей было реализовано 1 454 единицы, что на 7% меньше, чем неделей ранее. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь также наблюдается отрицательная динамика — минус 13%. Продажи автобусов составили 141 единицу, что стало заметным спадом: минус 56% к результатам 14-й недели и минус 42% к прошлогодним показателям.

В то же время в сегменте грузовых автомобилей отмечен положительный результат. За отчетный период на учет поставлено 1 184 новых грузовика — это на 12% больше, чем неделей ранее, а также на 17% превышает результат 15-й недели прошлого года.

