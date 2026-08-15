Зака Брауна вновь подвела историческая техника

В калифорнийском Монтерее проходит ежегодный автомобильный фестиваль. На трассе Лагуна-Сека продолжаются заезды исторических машин с участием Зака Брауна.

О выступлении исполнительного директора McLaren Racing, который нередко вспоминает о своей гоночной молодости и продолжает участвовать в подобных соревнованиях, мы рассказывали на прошлой неделе.

Однако неудачная серия для него пока не закончилась. Возможно, Зак Браун предъявляет слишком высокие требования к технике, созданной компанией Брюса Макларена более полувека назад, и она не выдерживает нагрузок. Своими впечатлениями он поделился сам:

«Первая гонка уик-энда на McLaren M8D могла бы сложиться невероятно здорово, ведь я лидировал с преимуществом в 7 секунд и записал на свой счёт самый быстрый круг, однако всё закончилось поломкой приводного вала, причём всего за три круга до финиша. Как жаль!

Фото: F1news.ru

Но в гонке за рулём Jaguar XJR-8 я финишировал седьмым и показал 9-е время в квалификации на Chevrolet Camaro в серии IROC. Посмотрим, что нам готовит день завтрашний».