Искусственный интеллект и не только: как устроен «цифровой» салон новой семейной «Лады»

«АвтоВАЗ» раскрыл цифровые возможности нового кроссовера LADA Azimut. Мультимедийная система модели получила навигацию, музыкальный сервис и голосовое управление. Цифровые функции разработаны с применением технологий «Сбера» и работают без обязательного подключения смартфона.

Два дисплея формируют единый цифровой кокпит, однако отвечают за разные задачи. Экран перед водителем предназначен для отображения приборов и навигационных подсказок, а центральный дисплей используется для доступа к сервисам, музыке и настройкам. На цифровой приборной панели показываются скорость, обороты двигателя и запас топлива.

Оформление панели можно менять: водитель вправе выбрать набор виджетов и порядок расположения плиток. Персональные параметры сохраняются в профиле. В мультимедийной системе также предусмотрены шторка быстрых настроек и отдельные разделы для управления автомобилем и мультимедиа.

Навигацию обеспечивает встроенный сервис 2ГИС. Карты нужного региона можно заранее загрузить на устройство, чтобы использовать их во время поездки без подключения к интернету. В «АвтоВАЗе» отдельно отметили подробность маршрутов, а подсказки отображаются на экране перед водителем.

Для прослушивания музыки в LADA Azimut предусмотрены встроенный доступ в интернет и сервис «Звук». Подключение смартфона для использования этой функции не требуется. Полный набор возможностей музыкального сервиса доступен при наличии подписки уровня «СберПрайм» и выше.

Фото: Автоновости Дня

В состав оснащения также входит голосовое управление со встроенным ИИ-помощником. Как сообщили в компании, голосовые команды позволяют прокладывать маршрут, искать места на карте и управлять воспроизведением музыки.

Для управления климатом и подогревом сидений установлены отдельные физические кнопки и регуляторы. Водителю не нужно открывать меню центрального дисплея, чтобы воспользоваться этими функциями. В «АвтоВАЗе» считают, что такое решение уменьшает количество лишних действий и помогает сосредоточиться на дороге.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил об устройстве электронной архитектуры LADA Azimut. В одном блоке управления кроссовера одновременно работают пять операционных систем. Этот узел объединяет мультимедийную платформу, приборную панель, камеры и другие цифровые функции автомобиля.

Серийное производство первого кроссовера «АвтоВАЗа» в истории началось на заводе в Тольятти 25 сентября. На начальном этапе для модели предусмотрены модернизированные атмосферные двигатели собственного производства компании. Двигатель объемом 1,6 литра развивает 120 л. с., а 1,8-литровый мотор — 132 л. с.

Покупателям предложат шестиступенчатую механическую коробку передач и вариатор китайского происхождения. В 2027 году LADA Azimut должен получить новый турбомотор мощностью 150 л. с. В связке с ним будет работать классическая автоматическая коробка передач.

Начало продаж LADA Azimut запланировано на четвертый квартал текущего года. Стоимость модели пока не объявлена. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, цена будет начинаться с самой минимальной границы этого рыночного сегмента.

Автор: Иван Бахарев