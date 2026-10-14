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Кристина Манас, инженер Сайнса, — об отличиях Формулы-1

Инженер Williams Кристина Манас рассказала о переходе из Формулы E в Формулу 1, работе с Карлосом Сайнсом и роли телеметрии в настройке машины.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.10.2026, 13:35·2 мин
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Фото: F1news.ru

Кристина Манас перешла в Формулу 1 из Формулы Е в августе 2025-го. Уже полтора года она работает в Williams инженером по производительности машины Карлоса Сайнса. В интервью SoyMotor специалист рассказала о своём опыте.

Кристина Манас: «Я родилась в 1992-м, в детстве смотрела гонки по телевизору и болела за Алонсо. Тогда всё и началось. Меня с самого начала заинтересовали инженеры, которых я видела на заднем плане. Я поняла, что именно этим хочу заниматься, захотела стать одной из них.

В Формуле 1 оказалось даже лучше, чем я ожидала. В команде тысяча сотрудников, против 70 или 80 человек в командах Формулы E. Настоящий прогресс достигается благодаря людям. Возможность работать с Карлосом, с командой специалистов Williams, позволила мне сделать большой шаг вперёд. Помимо инженерной работы, которая в принципе очень похожа на то, что я делала раньше, дело в людях, с которыми я работаю.

Впечатляет уровень технической детализации, который обеспечивает профессиональный гонщик, его точность в предоставлении обратной связи. Мы всегда говорим, что гонщик – самый важный датчик в машине. Учитывая объем обрабатываемых нами данных и ограниченное время, крайне важно иметь таких специалистов, как Карлос, способных почувствовать, что не так с машиной, позволяя находить проблему и решать её между сессиями.

В Формуле E нет телеметрии, и это серьезно ограничивает обратную связь в реальном времени. В Формуле 1 мы постоянно отслеживаем работу машины, здесь телеметрия здорово сокращает время принятия решений».

Источник

Williams (639)

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