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Introl стал новым техническим партнёром Racing Bulls

Racing Bulls объявила о партнёрстве с американской компанией Introl в сфере искусственного интеллекта: логотипы появятся на машине и в гаражах с Гран-при США.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.10.2026, 17:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Racing Bulls заключила соглашение с американской компанией Introl, специализирующейся на разработках в сфере искусственного интеллекта.

Компания из Чикаго уже несколько лет сотрудничает с Лиамом Лоусоном, новозеландским гонщиком Racing Bulls. Теперь партнёрство расширено и распространяется на всю команду. С Гран При США логотипы Introl разместят на носовом обтекателе машины VCARB 03 и в оформлении гаражей Racing Bulls.

Машина Racing Bulls
Фото: F1news.ru

Петер Байер, исполнительный директор команды: «Наш мир постоянно меняется, и для Формулы 1 крайне важно оставаться не переднем крае прогресса. Успех зависит от нашей способности использовать новые технологии и применять инновации для повышения эффективности как на трассе, так и за её пределами.

Новое партнёрство с Introl отражает нашу общую приверженность к технологическому прогрессу, подчёркивая всё более тесную связь ИИ-инфраструктуры с будущим нашего спорта».

Источник

Петер Байер (14)Racing Bulls (308)

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