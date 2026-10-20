Introl стал новым техническим партнёром Racing Bulls

Команда Racing Bulls заключила соглашение с американской компанией Introl, специализирующейся на разработках в сфере искусственного интеллекта.

Компания из Чикаго уже несколько лет сотрудничает с Лиамом Лоусоном, новозеландским гонщиком Racing Bulls. Теперь партнёрство расширено и распространяется на всю команду. С Гран При США логотипы Introl разместят на носовом обтекателе машины VCARB 03 и в оформлении гаражей Racing Bulls.

Фото: F1news.ru

Петер Байер, исполнительный директор команды: «Наш мир постоянно меняется, и для Формулы 1 крайне важно оставаться не переднем крае прогресса. Успех зависит от нашей способности использовать новые технологии и применять инновации для повышения эффективности как на трассе, так и за её пределами.

Новое партнёрство с Introl отражает нашу общую приверженность к технологическому прогрессу, подчёркивая всё более тесную связь ИИ-инфраструктуры с будущим нашего спорта».